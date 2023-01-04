Hisarcıklıoğlu'ndan Erdoğan'a 'asgari ücret desteği' teşekkürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın patronlara asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajla Erdoğan'a teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu mesajında "Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması çok önemli. İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.