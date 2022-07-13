Hırvatistan'ın para birimi 2023'ten itibaren avro olacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.

Anlaşma sonunda Hırvatistan, 27 üyeli AB'nin avro bölgesine kabul edilen 20. üyesi oldu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2013'ten beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu bildirmişti. Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe de 16 Haziran'da Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren avro para birimine geçebileceğini açıklamıştı.

1 avronun 7,53 Hırvat kunasına eşit olması kararlaştırılırken, ülkede avroya geçişle birlikte fiyatların artmasından endişe ediliyor.