Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de patlama

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dün gece saatlerinde kent merkezi dışında bir bölgeye tanımlanamayan bir cismin düştüğü, ardından patlama olduğu açıklandı.

Hırvatistan polisi tarafından yapılan açıklamada olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Bazı medya organları gizemli cismin Ukrayna'daki savaşta kullanılan İHA'lardan biri olabileceğini, bazılarıysa küçük bir uçak olabileceğini öne sürdü, ancak sözkonusu iddialar henüz doğrulanmış değil.

Hırvatistan polisi bölge sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine gelindiğini ve patlamanın etkisiyle büyük bir çukur açılmış olduğunu ve çukurun yakınlarında iki paraşüt bulunduğunu aktardı. Çevredeki bazı araçların ise zarar gördüğü belirtildi.

Polisin olay yerindeki soruşturması sürüyor.