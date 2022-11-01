Hırvatistan'dan NATO'ya Bosna Hersek talebi: Tepki gecikmedi

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, ülkesinin Bosna Hersek'teki muhtemel NATO misyonunun parçası olmayı istediğine yönelik mektup yazdı.

Ülkedeki yerel medyada yer alan haberlere göre, Radman, Stoltenberg'e yazdığı mektupta, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki muhtemel NATO misyonunun bir parçası olmasını talep etti.

Radman mektubunda, AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'un görev süresinin uzatılmaması durumunda, ülkede konuşlandırılacak NATO gücünde Hırvat askerlerinin de yer alması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek'ten tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Radman'ın mektubunu sert bir dille eleştirdi.

Komsic, bu talebin mümkün olmadığını, Hırvatistan ordusunun Bosna Hersek'teki hiçbir NATO misyonuna dahil olamayacağını, bunun Dayton Barış Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade etti.

NATO'nun Hırvatistan'ın talebini kabul etmesi durumunda ülkesinin kurumlarının buna izin vermeyeceğini belirten Komsic, "Hırvatistan hükümetinin, Bosna Hersek'i istikrarsızlaştırmaya yönelik bir gayesi olduğu açık" ifadesini kullandı. (AA)