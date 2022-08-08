Hiroşima'nın yıldönümünde Mersin Nükleer Karşıtı Platform'dan Akkuyu eylemi

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesinin ardından santral, ülke genelinde büyük bir tartışma yarattı.

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısının yıldönümünde Mersin sahilinde basın açıklaması yaptı.

'Güvenlik ihlalini itiraf etmektedirler'

Mersin Nükleer Enerji Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Osman Koçak tarafından okunan basın açıklamasında "Akkuyu NGS A.Ş. fesih ihtarnamesinde IC İçtaş sorumluluğunda yapılan inşaat işlerinin kalitesizliğini, bir nükleer santral inşaatının gerektirdiği güvenlik standartlarına uygun olmadığını gerekçe göstermiştir. Böylelikle Akkuyu NGS A.Ş. ve dolayısıyla Rosatom santral inşaatında temelden yetersiz olan güvenlik normlarının dahi ihlal edildiğini suçu kendi üzerlerine atmaya çalışarak itiraf etmektedirler. Bu çabaları onları aklamaz. Ancak nükleer karşıtlarının 40 yıldır vurguladıkları nükleer santrallerin asla güvenli olmayacağı savını da doğrulamış olmaktadırlar" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Akkuyu Nükleer Santral inşaatında sadece 2022 yılının ilk yarısında basına yansıyabilen iş kazalarında Türkiye uyruklu en az 3 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir. Türkiye yetkili makamları Akkuyu'daki iş güvenliği tedbirlerini hiç kontrol etmişler midir? Haklarından, hukuklarından sorumlu oldukları yurttaşları işçilerin haklarını korumuşlar mıdır?

Mevcut siyasi iktidarın Akkuyu Nükleer Santral inşaatını, Sinop, İğneada projelerini sürdürmekteki ısrarı belli iken mevcut siyasi muhalefetin de net bir çözüm önermediği ortadadır. Muhalefet yetkili organları eli ile Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını durdurmayı ve sökmeyi taahhüt edememektedir."