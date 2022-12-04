Hiranur Vakfı'nda 'temize çıkma' çalışması: Gümüşel siteden silindi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, BirGün’den Timur Soykan’ın dünkü haberinin ardından vakfın internet sitesinden silindi.

Soykan’ın dünkü yazısında İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiği", kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığı anlatılıyordu. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Haberin geniş ses getirmesinin ardından Gümüşel’in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı’nda “Kurucu temizleme çalışması” yapıldı. Gümüşel, vakfın sitesindeki "tarihçe" ve diğer birçok bölümden silindi.

Vakfın sitesinde gerçekleştirilen temizliği Twitter hesabından paylaşan BirGün yazarı Timur Soykan, “İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla 'evlendirdiğini' ve o günden sonra cinsel istismara uğradığını anlatarak dava açmıştı. Haberimizden sonra Hiranur Vakfı sitesinden kurucusu silindi” dedi.

Soykan, şöyle devam etti:

Hiranur Vakfı sitesinde artık ‘Tarihçe’ bölümü yok. Onlar silmeye çalışsa da biz arşivleyelim. Haberimizden önce sitedeki ‘Tarihçe’ bölümünde geçmişlerini Yusuf Ziya Gümüşel ile anlatıyorlardı. Metin şöyleydi:

Haberimizden önce Hiranur Vakfı’nın internet sitesindeki ‘Vakfımız’ başlıklı bölümde kurucu Yusuf Ziya Gümüşel anlatılıyordu. (Birinci görsel) Artık ‘Vakfımız’ bölümünde Yusuf Ziya Gümüşel yok. (İkinci görsel)

Hiranur Vakfı sitesinde Yusuf Ziya Gümüşel'in çok sayıda fotoğrafı da kaldırılmış. Onlardan birinde Yusuf Ziya Gümüşel, kendisine 'Hoca Fabrikam' dediği iddia edilen İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun önünde görünüyor.

Vakfın sitesinde artık siyasilerin ziyaretlerinde fotoğraflar da yok. Mesela AKP Ataşehir İlçe Başkanı'nın ziyareti. Vakfın kaçak külliyesine AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin imar kıyağını hatırlatan bir kare.

Bu arada kız çocuklarının okutulmamasını savunan İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde saf tutan siyasileri de hatırlamak gerekiyor.

Cübbeli Ahmet de Gümüşel'i ziyaret edip övgüler düzmüştü. Şimdilerde ekonomik kriz sayesinde millette para kalmadığını, günah işleyemediklerini anlatıyor. 6 yaşındaki bir kızın, çocukluğu boyunca cinsel istismara uğraması konusunda tek kelime etmiyor.