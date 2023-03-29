Hiranur Vakfı İBB’ye açtığı davayı kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü ekiplerinin 8 Aralık 2022’de mühürlediği İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapılarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalının ardından İBB de vakfın Sancaktepe’deki yapılarının kaçak olduğunu belirleyerek 8 Aralık 2022’de mühürledi. İBB’den yapılan açıklamada, 5 blok için ruhsat alan Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildiği ifade edildi.

Kaçak yapıları mühürlenen Hiranur Vakfı ise İBB’ye karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Vakıf, İBB’nin kaçak yapıları “yapı tatil tutanağı tutarak” mühürlemesinin işlemi için yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmesini talep etti. Mahkeme ise 15 Mart’ta Hiranur Vakfı’nın bu talebini “yürütmenin durdurulması için koşulların bir arada bulunmaması” nedeniyle reddetti.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte İBB’nin kaçak yapılar için yıkım kararı almasının önünde bir engel kalmadı.

AKP’li ilçe belediyesi görmezden geldi

İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazmıştı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.

3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kaçak yapısını 8 Aralık 2022 tarihinde ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürlemişti.