Hindistan'dan nükleer kapasiteli balistik füze denemesi

Hindistan, yeni nesil nükleer kapasiteli balistik füzesini test etti.

Hindistan medyası, kara tabanlı silahın "Hint-Pasifik'teki düşman filolarını vurmak" için tasarlandığını söyledi.

'Agni Prime' ya da 'Agni-P' füzesi, doğu Hindistan'daki Odisha eyaletinin kıyılarındaki küçük bir adadan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, fırlatmanın başarılı olduğunu ve "tüm hedeflerini yüksek düzeyde doğrulukla" başardığını söyledi.

Bin km ile 2 bin km arasındaki hedefleri vurabilen füze, ilk kez Haziran ayında test edildi. Füze düşük verimli bir nükleer savaş başlığı taşıyabilme kapasitesine sahip.

Agni-P'nin demiryolu ve karayolu araçlarından da fırlatılabileceği belirtildi.