Hindistan'daki köprü faciasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Gujarat bölgesinde polis bugün yaptığı açıklamada, yakın zamanda yenilenmiş bir köprünün çökmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bakım şirketinin yöneticileri de dahil olmak üzere dokuz kişinin gözaltına alındığını söyledi.

140 yılı aşkın bir süre önce Morbi kentindeki Machchhu barajında ​​inşa edilen köprü, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yeniden inşa edildikten sonra açılmıştı. Pazar günü kopan köprüde aralarında çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin bulunduğu bildirildi. Facia en az 132 kişinin ölümüne ve 19 kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Başmüfettiş Ashok Yadav televizyonda düzenlediği basın toplantısında, "Morbi köprüsünün çöküşü trajedisiyle bağlantılı olarak dokuz kişiyi gözaltına aldık" dedi.

Yadav, gözaltına alınanlar arasında sömürge döneminden kalma köprüyü yenileyen Oreva Group şirketinden iki yönetici, iki müteahhit, üç güvenlik görevlisi ve iki gişe görevlisi bulunduğunu söyledi.

Yadav, Oreva'nın köprünün bakımı için yetkililerle bir sözleşme imzaladığını ve onarım ve bilet satışlarından da sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, özel şirket gerekli sertifika olmadan köprüyü yeniden açtı.