Hindistan’da yıldırım düşmesi sebebiyle 20 kişi öldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer eyaletin kuzey kesimlerinde bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin rupi (yaklaşık 90 bin lira) maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Rajasthan'da 4 çocuk yaşamını yitirdi

Hindistan’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle Rajasthan eyaletinin Jodhpur şehrinde 4 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Rajasthan Eyalet Başbakanı Ashok Gehlot, hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı dileyerek, her bir aileye 500 bin rupi (yaklaşık 112 bin lira) maddi yardım yapılacağını duyurdu. Gehlot, halkı muson yağmurları nedeniyle dikkatle olmaya çağırdı.

Ayrıca Jodhpur şehrinde muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde araçların sürüklendiği ve ana tren istasyonunun sular altında kaldığı bildirildi.

Hafta sonuna kadar yağışlar azalacak

Hindistan Meteoroloji Dairesi muson yağmurlarından en çok etkilenen şehirlerin, Jaipur Ajmer, Sawai Madhopur, Rajsamand, Dungarpur, Banswara, Kota, Sirohi, Jodhpur, Chittorgarh, Pali, Nagaur ve Jalore olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Radheyshyam Sharma, perşembe ve cuma günleri eyaletin bazı bölgelerinde muson yağmurlarının kademeli olarak azalacağının tahmin edildiğini belirtti.