Hindistan'da vatandaşa tokat atan kaymakam görevden alındı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin başkanı Bhupesh Baghel, Pazar günü, genç bir Hindistan vatandaşına tokat attığı telefonunu yere fırlattığı bir videonun yayılmasından sonra Surajpur kaymakamı Ranbir Sharma'yı görevden aldı. Kaymakam Sharma, gence yönelik saldırısını "sokağa çıkma yasağını ihlâl ettiği" gerekçesiyle savunmuştu.

Eyalet Başkanı Bhupesh Baghel Twitter üzerinden Hintçe yaptığı payşaşımda "Sosyal medya aracılığıyla, Surajpur Kaymakamı Ranbir Sharma'nın genç bir adama karşı kötü davranışı olayı dikkatimi çekti. Bu çok üzücü ve kınanacak. Chhattisgarh'da böyle bir davranışa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek. Kaymakam Ranbir Sharma'nın atılması için talimatlar verildi" dedi.

Ayrıca, herhangi bir polis memurunun işinde bu tür bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti. "Bu olaydan dolayı üzgünüm ve mağdurdan ve ailesinden özür dilerim" dedi.

Kaymakam polise tokat attığı genci dövmeleri talimatı veriyor

Sharma, Cumartesi günü videonun yayılmasınun ardından geniş eleştirilere maruz kaldı. Videoda, Kaymakam ona yaklaşırken Sahil Gupta adında bir adamın kimlik belgelerini çıkardığı görülüyor. Vİdeoda telefonu istenen adam derhal cep telefonunu Sharma'ya uzatıyor. Bununla birlikte, yetkili önce telefonu yere çarpıp sonra adamı tokatlıyor.

Adamı tokatladıktan sonra Sharma, polis memurlarına genci bir kez daha dövmeleri talimatını veriyor. Ayrıca olayı kaydettiği için başka bir genci azarladığı da duyuluyor.

Sharma, Cumartesi gecesi geç saatlerde olay için halka açık bir özür yayınladı. Sharma, "Bugün, sosyal medyada, sokağa çıkma sırasında dışarıda olan bir adamı tokatladığım bir video yayıldı. İçtenlikle özür dilerim. Videodaki kişiye saygısızlık veya küçük düşürme niyetim hiç olmadı. Surajpur'un Covid-19 durumu kötü. Geçenlerde ailemle birlikte testim pozitif çıktı. Eyalet hükümetinin tüm çalışanları bu sorunu çözmek için çok çabalıyoruz" dedi.

Sharma ayrıca, adamın genç olmadığını öne sürerek kendisini savundu. Sharma "23 yaşında ve hız yapıyordu ve söylendiği halde iki tekerlekli aracını durdurmuyordu. Daha sonra yetkililere yaramazlık yaptı" diye ekledi.

Darp edilen genç, Salgın Hastalıklar Yasası kapsamında koronavirüs kurallarına uymamakla suçlandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti, son 24 saatte 4.328 yeni koronavirüs vakası bildirdi ve 103 ölüm kaydetti. Eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.