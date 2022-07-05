Hindistan'da restoranların kuver alması yasaklandı

Hindistan, otel ve restoranlarda müşteriden servis ücreti alınmasını yasakladı. Yeni kurallar, müşterilerin bu ücreti ödemek zorunda bırakıldığı yönündeki şikayetlerin artmasının ardından geldi. Merkezi Tüketici Koruma İdaresi'nin (CCPA) aldığı kararla, restoranlar faturaya otomatik olarak servis ücreti eklemeyecek.

Kisadalga.net'te yer alan habere göre Yeni yönerge aynı zamanda, restoran ve otellerin müşteriden ‘başka bir adla’ bahşiş toplamasını ve ‘bahşiş ödemek istemeyen müşterilere hizmet vermeyi reddetmesini’ de yasakladı. Müşteriler, bu kurallara uymayan restoran ve otelleri internet üzerinden veya telefonla şikayet de edebilecek.

Hindistan’da restoranlar bugüne dek, yüzde 5 ila yüzde yüzde 15 arasında kuver alıyordu. Müşteriler de sıklıkla, bu ek ücret konusunda uyarılmadıkları için şikayette bulunuyordu.

Hindistan hükümeti 2017 yılında da, müşterilerin sadece menüde devlet vergileriyle birlikte görülen fiyatları ödemesi gerektiğine dair bir dizi kural açıklamıştı. Bu dönemde, bahşiş verip vermeme kararının müşterinin kendi takdirine bırakılması gerektiği, müşteri rızası olmadan alınan ücretlerin ’haksız ticaret uygulaması’ olduğu belirtilmişti. Hükümet, restoranlara çalışanlarına adil ücret ödemeleri ve maliyeti karşılamak için bahşiş dayatması yerine ürün fiyatlarını artırma çağrısında bulunmuştu. Ancak restoranlar buna uymamıştı.

Yeni karar da, hükümetin haziran ayında yarım milyondan fazla restoranı temsil eden Hindistan Ulusal Restoran Derneği (NRAI) ile yaptığı toplantıda alındı. Hükümet, hala ‘keyfi olarak yüksek oranda hizmet ücreti almaya zorlandıkları’, kuver ücretini ödemeyi reddedenlerin taciz edildiği yönünde tüketicilerden şikayet aldıklarını söyledi. NRAI ise kuver konusunun restoranların bireysel politikaları olduğunu ve bu ücretin yasadışı olmadığını belirtti. NRAI, kuver ücreti üzerinden vergi ödenmesi nedeniyle bundan devletin faydalandığını da savundu.