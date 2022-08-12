Hindistan'da endüstriyel büyüme yüzde 12'ye düştü

Hindistan'da Haziran ayında yüzde 19,6 olarak kaydedilen sınai büyüme yüzde 12,3'e geriledi.

İstatistik ve Program Uygulaması Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, sınai büyümenin yüzde 78'ini oluşturan imalat sektöründe bir önceki ay yüzde 20,6 olarak gerçekleşen büyümenin bu ay yüzde 12,5 seviyelerine düşmesi söz konusu gerilemede temel etken oldu.

Hindistan, satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi durumunda. 20 yıldır ortalama yüzde 7 oranında büyüyen Hindistan, 2014 yılının son çeyreğinde Çin'i de geçerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldi.