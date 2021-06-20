Hindistan'da doktorlar sağlıkta şiddete karşı grev çağrısı yaptı

Yüzlerce doktor, hastanelerde artan şiddeti reddetmek ve hükümetten onları korumak için yepyeni bir yasa çıkarmasını talep etmek için Cuma günü Hindistan'da bir "Ulusal Protesto Günü"ne katıldı.

Hindistan Tabipler Birliği (IMA) Başkanı Dr. Ya Jayalal "Hükümet bizi dinlemezse, bir karar vermek zorunda kalacak ve doktorlar acil hastaları almayacak. Umarım hükümet bizi dinler" dedi.

Hastane Doktorları Derneği başkanı Rohan Krishnan'a göre, geçen yıl, hükümetin hastanelerde güvenlik personelini güçlendirmeye öncelik vermediği için doktorlara yönelik 400'den fazla saldırı vakası rapor edildi.

Gösterilerde doktorlar hastanelerin "korunan bölge" ilan edilmesini talep etti.

Krizle mücadeleye yönelik en son girişim, görev başındaki doktorlara saldıran kişileri ve personelin geri kalanını on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmayı amaçlayan 2019 yasa tasarısıydı. Ancak tasarı Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından, sağlığın bir devlet meselesi olduğu için özel bir yasa çıkarılamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Bakanlık eylemlerin ardından genelge yayınladı

Eylemlerin ardından dün Hindistan İçişleri Bakanı Ajay Bhalla bir eyalet hükümetlerinden saldırı vakalarını kaydetmelerini ve doktorlara ve sağlık profesyonellerine saldıranlara karşı 2020 Salgın Hastalıklar Yasası uyarınca sıkı önlem almalarını istedi.

1 Haziran'da Assam'daki bir Covid-19 Bakım Merkezinde görevli bir doktor, virüse yenik düşen bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. 26 Nisan'da, ölen bir hastanın akrabaları acil servise zarar verdi ve Delhi'deki Indraprastha Apollo hastanesinin birkaç çalışanını yaraladı.