Hindistan şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

Geçtiğimiz hafta gıda güvenliği gerekçesiyle buğday ihracatını kısıtlayan Hindistan'ın şeker ihracatını da sınırlamaya hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Hindistan hükümeti gıda tedarikini güvence altına almak amacıyla şeker ihracatına Eylül'de son bulacak pazarlama yılı için 10 milyon tonluk kota koymayı planlıyor. Hükümet Ekim ayındaki hasat öncesinde şeker stoklarını yeterli düzeyde tutmak istiyor.

Söz konusu kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hindistan'ın bu sezon 35 milyon ton üretim yapması ve bunun 27 milyon tonunu tüketmesi öngörülüyor.