Hindistan polisi aşısız kişilere 'benden uzak dur' yazan kafataslı afişler astı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Niwari İlçesi'ndeki polis yaptığı kontrolde aşı olmamış şahıslara üzerinde kafatası olan ve "Bana yaklaşma" yazan pankartlar astı.

Kişilere ayrıca mesajı yüksek sesle okumaları zorlanırken iki gün içinde aşı olacaklarına dair söz vermeleri isteniyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer bu tür kampanyaların sadece sembolik olduğunu ve aşı olmanın önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için yaptıklarını savunuyor.

9 Haziran itibariyle Niwari'de 45 yaş üstü 257 kişi ve 18-44 yaş arası 895 kişi aşılandı.

Niwari, 3.673 Covid-19 vakası ve 47 ölüm kaydetti.

Şimdiye kadar, 18-44 yaş grubundaki toplam Hindistan nüfusunun sadece yüzde 4,2'si en az bir doz aşı ile aşılanmış durumda.