Hindistan Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısını bildirdi

Hindistan’da hükümetin koronavirüsle ilgili açıkladığı verilere yönelik tartışmalar sürüyor.

Son olarak Bihar eyaletinde koronavirüsten ölüm sayılarının eksik bildirildiğinin ortaya çıkmasıyla eyaletteki yaklaşık 4 bin ölüm de ülkenin bildirdiği günlük ölüm sayısına eklendi.

Böylece koronavirüsten günlük 6 bin 148 ölüm bildiren Hindistan’da pandemide dünyada görülen en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

AFP’nin verilerine göre dünyada şimdiye dek Covid-19’dan en yüksek günlük ölüm sayısını 5 bin 527 ile 12 Şubat’ta ABD bildirmişti. Ancak bu da önceki ölüm sayılarında yapılan bir revizyon sonucu olmuştu.

Hindistan’da şimdiye dek koronavirüsten toplam yaklaşık 360 bin kişinin yaşamını yitirdiğini gösteren resmi verilere ise kuşkuyla bakılıyor.

Bihar eyaletinin ölüm sayılarını sakladığı iddiaları üzerine konu yargıya taşınmış ve yüksek mahkeme, iyileştikten sonra Covid-19 komplikasyonları nedeniyle ölenler ile hastaneye giderken ölenlerin de ölüm sayılarına eklenmesine hükmetmişti.

Benzer iddialar ülkenin diğer eyaletlerinde de dile getiriliyor. Covid-19’dan ölüp cenazeleri krematoryumlarda yakılan, nehirlere atılan ya da sığ mezarlara gömülen çok sayıda kişi olduğu ve bu ölümlerin resmi verilere yansıtılmadığı ifade ediliyor.