Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 9 Temmuz'da yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Donat, "Henüz hastaneden çıkmadı lakin makinelere bağlı değil" açıklamasını yaptı.

Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi.Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor.Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.

T24'ün haberine göre; akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulandığı aktarılmıştı.

Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti. Donat, 22 Temmuz'da Uluç'un uyandırılacağını söylemişti.

