Hıncal Uluç'tan Soylu'ya: 'Devletin polisi zengin arabalarına göz kulak oluyor...'

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İçişleri Bakanlığı'nın trafik genelgesini beğendiğini ancak yıllar geçmesine karşın genelgenin uygulanmadığını belirtti.
Uluç iki örnek vererek eleştirdiği Soylu'ya "Devletin polisi, duraklamanın bile yasak olduğu yere duble park etmiş zengin arabalarına göz kulak oluyor, iyi mi?" diye sordu.
Hıncal Uluç, Bakan Soylu'ya, "Sizin Valiniz, sizin Emniyet ve trafik müdürleriniz kıllarını kıpırdatmazken, en alt derecedeki memurun günahı ne?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Uluç'un yazısının bir bölümü şöyle: