Hıncal Uluç entübe edildi

Yoğun bakıma kaldırılan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un entübe edildiği bildirildi.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın eski yöneticisi hukukçu Ural Aküzüm, dün yoğun bakıma kaldırıldığı duyurulan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un entübe edildiğini aktardı.

Aküzüm Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Tahir Kum, dün Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. 

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Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı