Galatasaray'ın eski yöneticisi hukukçu Ural Aküzüm, dün yoğun bakıma kaldırıldığı duyurulan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un entübe edildiğini aktardı.
Aküzüm Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.
Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…— Ural AKÜZÜM (@uralakuzum) July 10, 2022
Hürriyet yazarı Tahir Kum, dün Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.