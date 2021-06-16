Hıncal Uluç ameliyat olduğu hastanenin reklamını yaptı: Ücretsiz mi ameliyat oldunuz, fatura?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un ameliyat olduğu hastaneyi öven yazısında reklam yaptığını belirtti.

Bildirici'nin konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Hıncal Uluç, bugünkü yazısını Özay yengesinin göz ameliyatını yapan Dünyagöz hastanelerinin reklamına ayırmış. Örtülü de diyemeyeceğim apaçık reklam, neredeyse tanıtım broşürü hazırlamış! Ama ücretten söz etmemiş!Hıncal abiye sormak gerek, ameliyat için ücret ödediniz mi?Fatura?

Hıncal abi, "gazeteciler güzellikleri yazmaya korkuyor" demiş. Güzellik yazmakla reklam/tanıtım arasında fark var. Kaldı ki, o hastanenin "güzelliğini" farketmesi için kendisi ve yengesini ameliyat etmeleri gerekmiş. Dünyagöz, ülkemizdeki tek göz hastanesi de değil, hatırlatayım."