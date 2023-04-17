Hilal Kaplan'ın yeni eşinden ilk paylaşım

Hilal Kaplan ile evlenen Tevfik Emre Sarı, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Evliyken Hilal Kaplan'la görüştüğü öne sürülen Sarı, "Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır" dedi.

Sarı, Gülen Cemaati iddiaları için de, "Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim" ifadelerini kullandı.

Eşi Hilal Kaplan'ın, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını alıntılayan Sarı, Twitter hesabından uzun açıklama yaptı.

"İftira kampanyasına cevabımdır" başlıklı paylaşımında Sarı şunları söyledi:

"Geçmiş ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama mahremimi kimsenin ayakları altına sermem. Her şeyden önce bir çocuğum var ve onun istikbâlini düşünmek zorundayım.

Boşanan ve sonradan evlenen ilk insanlar değiliz ama evlendiği için linç edilen ilk insanlar olabiliriz. Buradaki amacın konuyu siyasi zemine çekmek olduğunun farkındayım. Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır. Bu iftirayı dillendirenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

'Yakın arkadaşım' olduğu iddia edilen şahıs ile hayatımda bir kez aynı ortamda bulundum. Kalabalık bir davetteki fotoğraf karesini kırpıp üzerine iftira senaryoları yazanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

'FETÖ iltisaklı hiçbir dava dosyasında adım yok'

Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim. Mahlas bir soyad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

Kaset ile genel başkan değiştiren ve teşkilatlarında taciz-tecavüzü rutin haline getiren CHP'nin trollerinden, katalogdan kendisine ve çevresine eş peşkeşleyen FETÖ'cülerden, küçücük kızları Kandil'deki örgüt liderlerinin haremine gönderen PKK'lılardan, sapkınlığını siyaset diye sunan renklilerden ahlak dersi alacak değilim.

Bugünden sonra da mahremim ile ilgili hiçbir konuyu kamuoyu ile paylaşmama gerek kalmayacağını umuyorum. Süreç ile ilgili titiz bir hukuki çalışma devam ediyor, edecek. Yasalar çerçevesinde hakkımızı aramakta kararlıyız.