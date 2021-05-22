Hilal Kaplan'dan 'Pelikan Çetesi'nden Soylu'ya darbe' sözlerine yanıt

Anadolu Ajansı muhabirinin AKP'li bakanlara sorduğu "Süleyman Soylu" sorusu kriz konusu olmuş, muhabir kovulmuştu.

Bu gelişmenin ardından AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, dikkat çeken bir açıklama yapmış, adres olarak parti içini göstermişti. Tayyar, "Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir" demiş, muhabirin "siyasinin referansla" görevine devam ettirildiğini öne sürmüştü.

Kaplan'dan 'Pelikan' yanıtı

Yaşanan bu gelişme sonrası AKP içindeki Pelikan-Soylu kavgası iddiaları yeniden gündeme gelirken, Cemaat firarisi Adem Yavuz Arslan, AA muhabirinin sorusuna ilişkin yaptığı paylaşımda "Pelikan Çetesi'nden Soylu'ya ikinci darbe" dedi, "Yolcudur Soylu bağlasan durmaz. Asıl soru ne kadar yıpratıp ipi ne zaman çekecekleri" ifadesini kullandı.

Arslan'ın Türkiye'de erişime engelli olan hesabından yaptığı bu paylaşımı ekran görüntüsünü alarak yanıtlayan Pelikancı Hilal Kaplan, "Soylu’ya saldırı dış desteklidir. Pelikan vb iftiraları, Ak Parti içinde ikilik yaratmak ve esas saldıran faili gizlemek için öne sürüyorlar. Çete de sizsiniz; örgüt de" dedi.