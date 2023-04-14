Hilal Kaplan'dan iddialara yanıt: 'Eşim hakkında FETÖ soruşturması yok'

2022 yılının Ağustos ayında Süheyb Öğüt'ten boşanan yandaş yazar Hilal Kaplan, geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

Sarı hakkında 'FETÖ' soruşturması olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız" dedi.

Tevfik Emre Sarı'nın avukatı İsmail Mirsad Albayrak sosyal medya üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada, Sarı'ya yönelik iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilim Tevfik Emre Sarı hakkında 13.04.2023 tarihinde sosyal medya sitesi Twitter ve yine muhtelif haber siteleri üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar sebebiyle tarafımızca basın açıklamasında bulunulması zarureti doğmuştur.

Müvekkilim hakkında bugüne kadar ne bir FETÖ soruşturması başlatılmış ne de ne de herhangi bir FETÖ dosyasında bilgisine, görgüsüne veya tanıklığına başvurulmuştur. Bu sebeple müvekkilim hakkında yapılan tüm paylaşımlar ve haberler külliyen asılsız ve iftira mahiyetindedir."