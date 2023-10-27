Hilal Kaplan bu sefer kendi yazısını da engelletti

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'ın başvurusuyla yine hakkındaki haberlere erişim engeli kararı alındı.

Kaplan, Sabah’ta yazdığı "ABD'nin köpekleri" başlıklı yazının, yeni eşinin yaptığı açıklamanın ve TRT Yönetim Kurulu’na atandıktan sonra MHP’nin gösterdiği tepkinin yer aldığı haberlere karşı erişim engeli talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı karar sonucu soL’un girdiği bu üç habere erişim yasağı geldi.

Engel gelen haberler

01.12.2017 tarihinde Kaplan’ın Sabah Gazetesi’nde yazdığı “ABD’nin Köpekleri” başlıklı yazıyı soL da haberleştirmişti. Kaplan’a karşı “AKP'yi iktidara getiren ABD'yi, yıllarca ABD'ye ve Cemaat'e verdiği desteği unutan” eleştirisinin yapıldığı yazıda ABD'nin Sarraf operasyonundaki tutumu ve S-400 başlığı ele alınmıştı. Kaplan, “ABD'nin şimdiye dek bizimle kurduğu diyalog böyle. Bu zorbalığı meşru bulan, tanıyan, ona boyun eğen ve onu yayanlar şerefsizdir, satılmıştır, soysuz köpektir. Havlayın şimdi!” ifadelerini kullanmıştı. Kaplan, bu yazısına mahkeme kararıyla erişim engeli getirdi.

Engelleme kararı alınan bir diğer haber, Hilal Kaplan’la evlenen Tevfik Emre Sarı’nın hakkındaki iddialara yanıt vermesiyle ilgili. Hakkındaki Gülen Cemaati iddialarına yanıt vermiş ve bir açıklama yapmıştı. Kaplan, bu içeriğin de kaldırılmasını talep etti.

Son olarak da TRT Yönetim Kurulu’na atanan Kaplan’a daha önce Devlet Bahçeli tarafından “itirafçı” demesi hatırlatılan ve atamanın MHP tarafından nasıl karşılanacağına dikkat çeken “TRT'ye atanan Hilal Kaplan için Bahçeli 'iftiracı' demişti” başlıklı habere erişim engeli talebinde bulunuldu.

Daha önce 1 ayda 396 içerik engelletmişti

Kaplan adı geçen tüm haberlere sık sık erişim engeli talebi aldırılmasıyla da biliniyor. Daha önce sadece 14 Nisan-15 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 396 içeriğe erişimi engellettiği ortaya çıkmıştı.

Başsavcı 'erişim engeli para karşılığı' demişti

Timur Soykan’ın “Adliyede rüşvet çarkı” haberiyle ortaya çıkan gerçeklerden bir tanesi de erişim engeli haberleriyle ilgiliydi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, HSK’ye yazdığı yazıda “Kapalı kapılar ardında, meslektaş sohbetlerinden İstanbul Anadolu Adliyesi’nde para karşılığı sulh ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları alındı” ifadeleri kullanmıştı.