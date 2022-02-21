'Hiçbir komşumuzun elektriğinin kesilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Samsun'da Atakum Semtevi'nin çağrısıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya gelen mahalleliler, fatura soygununa karşı gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, elektrik ve doğalgaz faturalarını yakarak "devletleştirme" talebinde bulundular.

Mahalleli tarafından yapılan yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "İnsanların karanlıkta, soğukta yaşaması mümkün mü? İşte özelleştirmelerle bize reva gördükleri düzen budur. Bu faturaları o şirketlerin önüne atacağız. Bundan sonra mahallemizde örgütlü hareket edeceğiz. Hiçbir komşumuzun elektriğinin kesilmesine, karanlıkta soğukta kalmasına müsaade etmeyeceğiz" denildi.

Eylemde, mahallede kurulacak dayanışma ağlarıyla, komşularının sorunlarını birlikte çözmek üzere kolları sıvadıklarını belirten mahalleliler, tüm komşularını, yürüttükleri "Hemen Devletleştirme" çalışmalarına katılmaya çağırdı.