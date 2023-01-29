Hiç harcama yapmayan asgari ücretli 29 yılda ancak bir ev alabiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli bir vatandaşın hiç harcamadan maaşını her ay biriktirse bile ancak 29 yılda 100 metrekarelik bir evi satın alabileceğini hesapladı. Ağbaba, “Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal” dedi.

Ağbaba yaptığı hesabı şöyle açıkladı:

“Asgari ücretin alım gücü rakam olarak yükselse bile her gün düşmeye devam ediyor. Barınmadan beslenmeye, giyinmeden ulaşıma, ısınmadan aydınlatmaya kadar maalesef alım gücü asgari ücretlinin her gün düşüyor. Bir asgari ücretli yıllık toplam geliri ile 2019 yılında 12 yılda 1 ev alabilirken 100 metrekarelik. 2020 yılında 100 metrekarelik evi 14 yılda, 2021 yılında tam 18 yılda alabiliyor. Acıdır ki 2022 yılında 1 tek kuruş harcamadan 100 metrekarelik bir evi ancak 29 yılda alabiliyor. Asgari ücretlinin düştüğü durum bu. Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal.” (ANKA)