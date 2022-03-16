'Herson'da Rusya'ya ait üç helikopter ve askeri araçlar vuruldu' iddiası

Rusya'ya ait üç helikopterin Herson'da Ukrayna tarafından vurulduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi

Ukrayna ordusunun Herson Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda Rus askeri helikopterini vurduğunu öne sürdü.

CNN'in haberine göre, saldırı sonucu havaalanında konuşlanmış en az üç helikopter ve askeri araç imha edildi.

Haber

'Bu cümle Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma şansını ortadan kaldırdı'