Ukrayna ordusunun Herson Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda Rus askeri helikopterini vurduğunu öne sürdü.
CNN'in haberine göre, saldırı sonucu havaalanında konuşlanmış en az üç helikopter ve askeri araç imha edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sancak Yıldız
Özkan Öztaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
'Herson'da Rusya'ya ait üç helikopter ve askeri araçlar vuruldu' iddiası
Rusya'ya ait üç helikopterin Herson'da Ukrayna tarafından vurulduğu öne sürüldü.
Haber Merkezi
Ukrayna ordusunun Herson Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda Rus askeri helikopterini vurduğunu öne sürdü.
CNN'in haberine göre, saldırı sonucu havaalanında konuşlanmış en az üç helikopter ve askeri araç imha edildi.