Herson ve Lugansk'ın Rusya'ya bağlanması için yeni adım

Rusya tarafından kontrol altına alınan Ukrayna'nın Herson bölgesi idaresi başkanı Vladimir Saldo, bölgesindeki referandumunun sonuçlarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Herson’un Rusya’ya bağlanması için "resmi başvuruda" bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Saldo tarafından yazılan mektupta, “Herson bölgesinin Rusya Federasyonu’na yeni bir parça olarak eklenmesini kabul etmeyi değerlendirmeniz çağrısında bulunuyorum. Bölgemizin sakinleri tarihi bir seçim yapıp çok uluslu Rusya Federasyonu’nun parçası olmaya karar verdiler” ifadesini kullandı.

Referandum yapılan bir diğer nokta olan Lugansk'ta ise Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu.