Herkes 'fetihi' konuşuyor da nedir bu fetih?

İstanbul'un fethi yakında milli bayramlar arasına girebilir. Peki mesela Abdülhamit'in fetih kutlamalarına izin vermediğini biliyor muydunuz?

Haber Merkezi

Geçen hafta boyunca üzerimize boca edilen fetih kutlaması haberlerinin arasında soL'da bir de Mehmet Bozkurt'un köşe yazısı yayınlandı. 

Bozkurt "29 Mayıs 1453 Fetih ve 'Bizanslı Hanımlar' Meselesi" başlıklı yazısında eğlenceli ve derinlikli üslubuyla fetihin farklı taraflarını kurcalıyordu.

Bozkurt'un yazısına attığı başlık, Erdoğan'ın 2012 yılında sarfettiği şu sözlere bakıyordu:

“Bizans’ın hanımları Fatih Sultan Mehmet’i karşılarken başımızda Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişlerdir.”

Öyle düşünüyoruz ki, Bozkurt'un, "fetih kutlamalarının" kısa tarihçesine de yer verdiği yazısı Peker videolarıyla Erdoğan'ın konuşmaları arasında başı dönmüş ülkemizin gündem yoğunluğu (!) nedeniyle yeterince değerlendirilemedi.

Bozkurt'un yazısını bir kez daha okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

Haber

29 Mayıs 1453 Fetih ve “Bizanslı Hanımlar” Meselesi