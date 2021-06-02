Herkes 'fetihi' konuşuyor da nedir bu fetih?

Geçen hafta boyunca üzerimize boca edilen fetih kutlaması haberlerinin arasında soL'da bir de Mehmet Bozkurt'un köşe yazısı yayınlandı.

Bozkurt "29 Mayıs 1453 Fetih ve 'Bizanslı Hanımlar' Meselesi" başlıklı yazısında eğlenceli ve derinlikli üslubuyla fetihin farklı taraflarını kurcalıyordu.

Bozkurt'un yazısına attığı başlık, Erdoğan'ın 2012 yılında sarfettiği şu sözlere bakıyordu:

“Bizans’ın hanımları Fatih Sultan Mehmet’i karşılarken başımızda Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişlerdir.”

Öyle düşünüyoruz ki, Bozkurt'un, "fetih kutlamalarının" kısa tarihçesine de yer verdiği yazısı Peker videolarıyla Erdoğan'ın konuşmaları arasında başı dönmüş ülkemizin gündem yoğunluğu (!) nedeniyle yeterince değerlendirilemedi.

Bozkurt'un yazısını bir kez daha okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.