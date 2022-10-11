'Herkes e-Devlet'e girsin, kontrol etsin... Yarın çok geç olabilir'

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, 2017 yılında yürürlüğe giren 'Adrese Dayalı Kayıt Sistemi' ile muhtarların tamamen devre dışı kalmasının ardından adres kayıtlarındaki sıkıntıların arttığını söyledi.

Aykut, bir kişinin elini kolunu sallayarak nüfus müdürlüklerine gidip bulduğu bir boş daireye kaydını yaptırabildiğini, o nedenle de muhtarlar olarak mahallelerde ne olup bittiğini, hangi dairede kimin oturduğunu bilemediklerini vurguladı.

Aykut, "Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu olarak buradan tüm vatandaşlarımıza uyarımızdır herkes e-devletine girsin T.C. kimlik numarası ile adresini sorgulasın. Eğer adresinde başka birileri görünüyorsa acil nüfus müdürlüklerine gidip buna müdahale etsinler, itiraz etsinler. Yarın çok geç olabilir. Şunu zannediyor olabilirsiniz, 'Muhtar bizim mahallede veya evde kim olduğunu biliyor' gibi düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama bizim adres kaydı silme, adres kaydı yapma yetkimiz yoktur. Bu yetki tamamen nüfus müdürlüklerindedir. Adres kaydı yetkisi bize verilmesi noktasında da çağrımızı tekrar yineliyoruz. Ve devletimize bu noktada destek sağlamak için de mücadele ediyoruz" dedi. (ANKA - Edda Sönmez)