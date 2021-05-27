Her ay yeni görev: Üç ayrı maaş alacak, kredi kartını banka ödeyecek, bir de ikramiyeler var

Önce 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısıyla birlikte ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

İki ayda gelen bu iki görev yetmedi, 27 Mayıs 2021'de, Erdoğan'ın kararıyla bu kez Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Alpaslan Çakar'dan söz ediyoruz...

Çakar böylece üç ayda üç maaşlı hale geldi ancak dahası da var. Ziraat Bankası bu yılın başında Sayıştay raporundaki maaş saltanatı haberiyle gündeme gelmişti.

Ziraat Bankası'nda maaşı 19 bin 750 lira olan yönetim kurulu üyelerinin 4 ikramiye aldığı, kredi kartı harcamalarının da banka tarafından ödendiği öğrenilmişti.

9 üyeli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaşlarının en yüksek orandan hesaplanması durumunda bile yıllık giderin 2.3 milyon lira olması gerekirken, giderin 5.4 milyon lira olarak gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Sayıştay, “Yönetime neden bu kadar fazla para verdiniz” diye belge istemiş, banka ise belge sunmak yerine maaşların yanı sıra, yönetime 3 ayda bir ikramiye verdiklerini, faturası banka tarafından ödenmek üzere her birine de kredi kartıyla harcama yetkisi verildiğini açıklamıştı.

Alpaslan Çakar kimdir?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çakar, 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı oldu.