'Her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer devlet okullarında tostun 20 liraya, öğle yemeği ücretinin ise yüzde 100’lük artışla 40 liraya çıktığına dikkat çekti.

Yeterli beslenemeyen çocuk sayısının artmasından endişe duyulduğu yönünde bir araştırma olduğuna işaret eden Gürer, özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çokların zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişmelerinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Ülkemizde her 4 çocuktan birinin okula aç gittiğinin tahmin edildiğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devletin okullarda çocukların sağlıklı beslenmesi için gereken koşulları sağlamak zorunda olduğunu anımsattı. Gürer, “Dünyada 130 yılı aşkın süredir uygulanan okullarda ücretsiz yemek uygulamasının Türkiye’de hala bu sisteme geçilememesi sorunun bambaşka bir boyutunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye yoksulluk oranı en yüksek ülkelerden'

OECD ülkeleri ve OECD üyesi olmayan Avrupa ülkeleri arasında toplam nüfusta ve 18 yaş altı çocuklar içinde yoksulluk oranının en yüksek olduğu ülkenin, Türkiye olduğuna da dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Okul Yemeği Programı çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi, okul günlerinde verilen sıcak öğle yemeği ile çocuğun toplam sıcak yemek tüketiminin yüzde 16’sının karşılanabileceği, bunun da yoksul bir ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yaklaşık yüzde 10’una tekabül ettiği hesaplanmaktadır” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesi'nde şu ifadelere yer verdi:

“Okul yemeği Programının çiftçiye ve organik tarıma katkı sağlayacak biçimde tasarlanması, yemeğin okul mutfağında pişirilmesi durumunda, mahallede küçük de olsa yeni bir istihdam olanağı yaratması, ani ekonomik krizlerin yarattığı sosyal şok durumlarında çocukları okulda tutan bir sosyal destek önlemi olarak işlev görmesi, okul başarısında artışa katkı sağlaması, çocuk işçiliğini azaltması ve her şeyden önemlisi çocuk açlığının önüne geçebilmesi adına Meclis Araştırması açılması gerekir.”