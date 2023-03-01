Hepsijet’ten depremzede kuryelere: 'Başınızın çaresine bakın'

Online alışveriş sitesi Hepsiburada'nın lojistik firması Hepsijet, depremden etkilenen kurye çalışanlarına "başlarının çaresine bakmalarını" söyledi.

Şirket, deprem nedeniyle evi yıkılan, ailelerini ve yakınlarını kaybeden işçilere gönderdiği mesajda kurumun da etkilendiğini belirterek, “gidişat iyi görünmüyor, normale dönerse şirket sizler için açık kapı bırakacak” ifadelerine yer verildi. Şirket yetkilileri gönderilen mesajda "helallik" istemeyi de unutmadı.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı ile temasta olan kuryeler, depremden sonra işsiz kaldıklarını, eve nasıl ekmek götüreceklerini düşündüklerini, esnaf kuryelikle iyice güvencesiz hale geldiklerini belirtti.

'Bu düzenle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!'

Esnaf kurye modelinde çalışan işçiler; “Gece gündüz demeden çalıştık, üç kuruş için canımızı tehlikeye attık. Her yerde birlik, beraberlik mesajları yayımlayan, şu kadar yardım topladık, bu kadar tırı bölgeye gönderdik diye şov yapan firma bizden başımızın çaresine bakmamızı istiyor. Evimiz yıkıldı, dostlarımız, akrabalarımız öldü, sokakta kaldık. Karşılığında şirket yetkilisi bu şehirde kendi işimiz ile ilgili yaprak kımıldamaz, para kazanamayız diyor. Bu yapılanları asla unutmayacağız” açıklamasında bulundular.

Sürecin takipçisi olacağını belirten Patronların Ensesindeyiz Ağı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Erdoğan'a özenen şirket bir de utanmadan helallik istiyor. Bizi çaresizliğe mahkum eden bu düzenle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!" ifadelerine yer verdi.

Hepsijet Malatya şube müdürünün kuryelere attığı mesaj

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org