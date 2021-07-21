Hentbolcu Merve de HPV aşısı oldu: 'Dayanışma yaşatır!'

Türkiye'nin gündemine oturan 13 yaşındaki Merve Akpınar, 'aşı bursu' kampanyası ile HPV aşısı oldu.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan ve geçtiğimiz günlerde verdiği söyleşiyle Türkiye'nin gündemine oturan 13 yaşındaki Merve Akpınar HPV aşısı oldu.

HPV virüsü ile ilgili aşı kampanyasının öncülerinden Eczacı Cem Kılınç haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Hentbolcu kardeşimiz Merve'yi geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bisikletçi yoldaşımız Umut Gündüz anısına az önce aşıladık. İki boyun eğmeyen genci böyle buluşturduk. Dayanışma yaşatır" diye yazdı.

Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü ile ilgili bir aşı kampanyası başlatılmış ve çok sayıda kişi aşılanmaya başlamıştı. 

Kampanya sürüyor.

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