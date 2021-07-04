Hendek Patlaması davasında tutuklama kararı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin devam eden davada yeni gelişme yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö.'nün, 10 Haziran'daki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine ilişkin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö.'nün 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.