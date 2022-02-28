Hendek katliamı davasında karar açıklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 işçinin ise yaralandığı patlamayla ilgili davanın 8'inci duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme sanıklar Aslı Bozkurt, Asiye Angın, Erşan Özkürt, Ahmet Çağırıcı'ya 6 yıl 8 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun'a bilinçli taksirden 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Hasan Ali Velioğlu'nun tahliyesine, Yaşar Coşkun hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Davanın 8. duruşmasında Barolar Birliği adına Başkan Erinç Sağkan'ın davaya katılma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Sanıkların son sözlerinin dinlenildiği duruşmada verilen aranın ardından karar açıklandı.