Hemşire Şebnem Köker'in ölümünün baş şüphelisi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun penceresinden şüpheli biçimde düşerek yaşamını yitiren hemşire Şebnem Köker’le o gün aynı dairede bulunan şüpheli Timuçin Bayhan tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Hemşire Köker Kadıköy’de geçen hafta, sevgilisi olduğu iddia edilen Timuçin Bayhan ile aynı dairedeyken, pencereden zemin kattaki demir korkulukların üzerine şüpheli biçimde düşerek yaşamını yitirmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bayhan, bugün çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay günü gözaltına alınan Bayhan emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, açılan soruşturmanın ardından yeniden gözaltına alınmıştı.