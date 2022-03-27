Hem yönetiyor hem boru satıyor: ‘İhale bedeli 1 milyar TL...’

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Fuat Tosyalı, Varlık Fonu’na bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) yine milyonlarca liralık boru sattı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, BOTAŞ 3 Şubat'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki doğalgaz boru hattında kullanılmak üzere çelik boru alımı için bir ihale düzenledi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, ihaleye sadece Fuat Tosyalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi teklif verdi. BOTAŞ ile şirket arasında 10 Mart tarihinde tam 49 milyon 533 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirket’in boruları 7 Kasım tarihine kadar BOTAŞ’a teslim etmesi istendi.

Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi 2016 ile 2022 yıllarını kapsayan sonra 6 yılda BOTAŞ’tan tam 1 milyar 61 bin TL değerinde 13 ihale aldı. Bu ihalelerin büyük bir kısmını ise BOTAŞ’ın açtığı boru alımı ihaleleri oluşturuyor.

Bakanlığın özel planı

Fuat Tosyalı son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planlarını değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bakanlığın yaptığı plan değişikliğiyle, Fuat Tosyalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tosyalı Holding’in sanayi bölgesinde denizi doldurarak yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa etmesinin önü açılmıştı.

AKP'li İskenderun Belediyesi’nin CHP'li meclis üyeleri ise plan değişikliğine “Yapılması planlanan iskele ve deniz dolgu alanı, denizlerimizdeki ekolojik dengeyi bozacak, balık yuvalama alanlarına zarar verecek. Ayrıca deniz kirliliği daha da çok artacak” ifadeleriyle karşı çıkmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Tosyalı Holding’e doğa ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına rağmen hayata geçirilen Zonguldak Çaycuma’daki Filyos Vadisi’nde 49 yıllığına arazi tahsis etmişti. Tosyalı Holding’in araziye milyarlarca liraya gübre üretim tesisi inşa edeceği açıklanmıştı.

Tank paleti de aldı

Ayrıca Tosyalı Holding, geçen yaz Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC'nin 50,1'lik hissesini satın aldı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. Yani bu satışla beraber uzun bir süre gündem olan tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu.

AKP'li başkanın ağabeyi

Öte yandan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise AKP'li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’nın ağabeyi. Fuat Tosyalı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamıştı.

