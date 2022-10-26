Gazeteci Murat Yetkin yetkinport'ta Meclis gözlemlerine ilişkin bir kulis yazısı yazdı.

Yetkin, “Meclis kulislerinde biraz gözlem yapmak, toplantılara girip vekillerle konuşmak yetiyor: Hem iktidar hem muhalefet cephesinde yeni sancılar ve yani arayışlar, yeni gelişmelere gebe. Kendi kalesine gol atan atana” dedi.

Yekin son günlerde tartışma konusu olan iki konudan birinin AKP'li Mahir Ünal’ın “Cumhuriyetle Arap alfabesi gitti Türkçe bitti” gafı olduğunu, diğerinin de muhalefet cephesinde CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “askerin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını Meclis’e taşıyacağını” açıklaması olduğunu yazdı.

HDP’de de yeni arayışlar olduğunu ifade eden Yetkin, Mithat Sancar’ın cumhurbaşkanı adayı açıklamasını hatırlatarak, “Bu 2023 seçimlerindeki ilk tur, ikinci tur hesaplarında da yeni arayışlar anlamına geliyor; işler hem hem iktidar hem muhalefet cephelerinde daha çetrefilleşiyor” ifadelerini kullandı.

