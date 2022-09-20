'Helyum gazlı ilahi' videosu çeken dinci şimdi de canlı yayında 'büyü tespiti' yapmaya başladı

RTÜK'ün Halk TV, Tele-1, KRT'ye ceza verdiğini belirten Gazeteci Timur Soykan, kimi diğer kanallarda ise 'cinci hocaların' canlı yayında 'cinlerin musallat olduğu kişilere' yönelik 'büyü tespiti' yaptığını aktardı.

Kaçkar TV isimli kanalda yayımlanan "Mücahid Han ile Sohbet-i İhvan" isimli programa dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Soykan, kendisine büyü yapıldığını düşünerek programı arayan kişilere hedef gösterildiğini belirtti.

Soykan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"RTÜK, Halk TV, Tele-1, KRT’ye ceza yağdırırken bakın diğer kanallarda neler oluyor. Uyduda kanal gezerken gördüm ve inanamadım. Artık ‘Cinci Hoca’lar, canlı yayında insanları çarpıyor. Bu kişi isimlerden cin musallat olanları, büyüleri tespit ettiğini söylüyor.

‘Mücahid Han’ denilen bu dolandırıcı, büyü yapan kişinin ismini gördüğünü iddia ediyor. İnsanlar da etraflarında büyü yaptığından şüphelendikleri insanları öğrenmek amacıyla onu arıyor. Mücahid Han, isimden harf veriyor. Buna inananlar, çevrelerindeki insanları suçluyor.

'Bu dolandırıcı yüzünden cinayet işlenebilir'

Bu dolandırıcı yüzünden cinayet işlenebilir. Telefonla arayan kişiye 'Büyü yapan akraba ama kan bağı yok’ diyor. Adam “Kardeşimin eşi” diyor. Dolandırıcı onu doğruluyor. Adam ısrarla harf istiyor. 'Cinci Hoca' çok açık şekilde adamın kardeşinin eşini işaret ediyor. Korkunç.

Tezgah şöyle işliyor: TV'dekiler, arayan kişileri yayına bağlamadan önce konuşturuyor. Yayına bağlanınca dolandırıcı, adını, anne adını soruyor, deftere yazıp inceliyor gibi yapıyor. Bu sırada kulaklıktan bilgileri alıyor. İsimden görmüş gibi 'Cinler musallat olmuş' diyor.

Tedavi olması gereken insanları yanlış yönlendiriyor. Örneğin evde yalnız kalamayan bir kız çocuğu için “Nazar nedeniyle” diyor. Oysa kız çocuğunun doktora götürülmesi gerekiyor. TV'dekilerin önceden bilgi alamadığı kişilere ise 'Sende büyü, cin yok' diyor.

'TV programı sayesinde kendisine mürit topluyor'

‘Cinci Hoca’, büyü ve cin hikayeleri çok tekrara dönüştüğünde olayı biraz çeşitlendirerek ilgi çekmeye çalışıyor.

‘Mücahid Han’ takma isimli bu kişi İstanbul’da yaşıyor. 'Eyüp Sultan’da insanların önünü kesip dertlerini anlattığını ve isimlerinden cin ve büyü durumuna bakmasını istediğini' söylüyor. Özellikle kullandığı malzemelerden biri de nazar.

Bu dolandırıcının dini konulardaki bilgisizliği zaten ilk bakışta anlaşılıyor. Kuran-ı çok iyi bildiğini söyleyen Cinci Hoca, Kuran'da geçen ismi bilmeyince mahcup oluyor... Ara ara fena yakalanıyor.

TV’de para almadan isimlere baktığını vurguluyor. Çünkü para tezgahı, yayından sonra işleyecek. Büyü, cin tespitlerinden sonra telefon hemen kapatılıyor. Programdan sonra arayanlar için paralı işler başlıyor. Burada arayan kişi kendisine gönderilen duayı taşıdığını anlatıyor.

Ayrıca Mücahid Han, TV programı sayesinde kendisine mürit topluyor. ‘Silahlı Mehdi’ Tuncer Çiftçi de TV programlarında hastalıkları iyileştirdiği vaadiyle bir tarikat oluşturmuştu. Ancak Mücahid Han’ın isimlere imtihanı bazen zorlu oluyor."

'Helyum gazlı ilahi' videosu çekiyordu

Söz konusu programın sunucusu olan "Mücahid Han" isimli gerici geçtiğimiz yıllarda "Mübarek TV" isimli YouTube kanalından video paylaşımlarında bulunuyordu. "Mücahid Han"ın YouTube kanalda öne çıkan videolar arasında ise "Helyum gazlı ilahi", "Hocaya osuruk şakası", "İman gücüyle balon şişirme oyunu", "Zemzem ile slime", "Slimedan sarık yaptık" isimli videolar bulunuyordu. Mübarek TV'ye ise şu anda ulaşılamıyor.