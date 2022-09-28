Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde helikopter akaryakıt istasyonuna indi. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşıldı.

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Çetin Meletli, "Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter acil iniş yapmak istedi. Bizimde sahanın müsait olduğunu görünce yaktı ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Acil olarak indiler. İlk defa böyle bir şey oluyor. Helikopter fazla beklemedi. Yakıt ikmalini yapıp sonra görevine devam etti" dedi. (İHA)