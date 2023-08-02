Hekimlere dönük baskı sürüyor: Bir şikayetle görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'de iktidarın sağlık emekçilerine dönük baskısı devam ediyor

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan Pratisyen Hekim Fahri Arslan, hasta şikayetleri gerekçe gösterilerek 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.

18 yıllık hekim olan Arslan'ın, soruşturma tamamlanmadan görevden alındığı kaydedildi.

Savunması dahi alınmadan görevden alındığını belirten Dr. Arslan “Hastane yönetimi hasta şikayetlerini üzerimizde baskı aracı olarak kullanıyor” dedi. Arslan hukuki süreç başlattığını sözlerine ekledi.

Şikayetçi olan hastanın serum takmadığı için ‘Doktorları boşuna dövmüyorlar’ diyen bir hasta olduğunu aktaran Arslan, sözlerine tepki gösterince kendisine saldırıp, küfür ettiğini ifade etti.

Ayrıca Jandarmanın "İş göremez" raporu yazmasını istediğini söyleyen Arslan, ancak acilde adli rapor yazabileceğini söyleyince jandarmaların da kendisini şikayet ettiği bilgisini paylaştı.

Görevden uzaklaştırılmasının aslında tüm sağlık emekçilerine bir gözdağı olduğunun altını çizen Dr. Arslan, “Ben sağlık sisteminin piyasalaşmasına karşıyım. Bunun için mücadele veriyorum" dedi. Dr. Arslan “Şimdi de hasta şikayetlerini bahane ederek ipe sapa gelmez gerekçelerle sağlık emekçileri üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, bizi sindirmek için yapıyorlar. Eğer bunu kabullenirsek devamı da gelir” diye konuştu.