Hekimler 'Özel Hastane Yönetmeliği'ni Bakan Koca'nın hastanesinin önünde protesto edecek

İstanbul Tabip Odası ve birçok uzmanlık derneğinden hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarında kısıtlama öngören Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i protesto etmek için, 27 Aralık Salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Mega Bağcılar Hastanesi’nin önüne beyaz önlüklerini bırakacaklar.

Bakanlık tarafından yayınlanan söz konusu yönetmeliğe göre, özel hastane veya tıp merkezleri, boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak.

'Hastaları zincir hastanelerine çekmek istiyorlar'

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahir Özmen, söz konusu yönetmeliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Söz konusu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır. Bu yönetmelik, kamuda çalışanlar dahil 185 bin hekimin tamamının ve 110 bin tıp fakültesi öğrencisinin özlük haklarını olumsuz etkilemekte. Bu, kabul edilemez. Sadece hekimlerin değil, hastaların da hekim seçme özgürlüğünü engellemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na da aykırı olarak hastaların bilgilerini Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Kayıt Sistemi’nde toplanması isteniyor.

Bakanlık, özel hastaneleri denetleyemediğini belirtiyor. Oysaki özel hastaneleri denetlemek zor bir şey değil. Bu alınan karar, sağlık turizmi ile yakından ilişkili bir mesele. Türkiye’de geçen yıl içinde 640 bin yabancı hasta sağlıktan yararlandı. Bu hastaları zincir hastanelerine çekmek istiyorlar. 185 bin hekimin serbest çalışma hakkı elinden alınmak isteniyor.” (ANKA)