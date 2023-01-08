Hekimler 'Medipol Yönetmeliği'ne karşı Kadıköy'de miting yaptı

İstanbul Tabip Odası (İTO) ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun da (TTB-UDEK) çağrısıyla 8 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda, beyaz önlükleri ve siyah atkılarıyla Büyük Hekim Buluşması gerçekleşti.

"Tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığını, serbest meslek hakkımızı, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü, tıp öğrencilerinin ve tıp mesleğini seçecek olan gelecek nesillerin mesleki bağımsızlığına sahip çıkmak ve sesimizi duymayanlara/ duymak istemeyenlere her şeye rağmen burada ve bu topraklarda hekimlik yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha bildirmek için beyaz önlüklerimiz ve siyah atkılarımızla buradayız" diyen hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da protesto etti.

Eyleme Türk Tabipleri Birliği, farklı illerden tabip odaları temsilcileri ve 68 ayrı Uzmanlık Derneği'nden hekimler ve asistan hekimler katıldı.

Eylemin açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat 6 Ekim tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği ile "hekimlerin serbest meslek hakkına yapılan saldırı"nın dün yayınlanan 7 Ocak Yönetmeliği ile devam ettiğini söyledi.

Polat "Sorunlarımız çözülmemiştir. Mesleki bağımsızlığımızdan ve serbest meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

'Yönetmelik değişiklikleri acilen geri çekilmeli'

Ortak basın açıklamasını İTO Özel Hekimlik Komisyonu'ndan Dr. Güray Kılıç okudu. Kılıç "Sağlık Bakanlığı’na bir kez de Kadıköy meydanından sesleniyor ve talep ediyoruz: Hastaların hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan, serbest hekimlerin özel hastanelerde ameliyat ve girişim yapmalarını engelleyen, Anayasal güvence altındaki haklarımıza ve Rekabet Kanunu’na aykırı olan, hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest meslek hakkını ellerinden alan, sağlık alanında nitelikli iş gücü göçüne sebep olacak olan, hiçbir kamu yararı içermediği gibi Anayasa’ya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine de aykırı olan 6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri acilen geri çekilmelidir" dedi.

'Koca dünyadaki tek örnek'

Kılıç'ın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de değişikliklerin sorunu çözmediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Koca gibi bir Sağlık Bakanı dünyada yoktur.

Çünkü Bakan özel hastane zinciri sahibi olup aynı zamanda sağlık bakanı ve aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulunda olan dünyadaki tek örnektir. Bir taraftan özel hastane patronu olup özel hastanelerin kâr etmesi için çalışırken bir taraftan kamu hizmeti veren hastaneleri kamu-özel ortaklığı altında özele dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir taraftan kendi özel hastanesinde bir hasta aynı gün ve en az yarım saat muayene olurken diğer taraftan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta vatandaş aylar sonraya 5 dakika muayene olmak için zor randevu almaktadır. Bir taraftan kamudan ayrılan 13 bin hekime 6-7 bin kadro açmakla övünürken diğer taraftan özel hastaneler ve tıp merkezleri arasında hekim kadrolarını milyonlarca liraya satışa koyan bir borsa oluşturmuştur. Bir taraftan kamuda bile hastalar istediği hekimi seçme hakkına sahiptir derken, diğer taraftan hastaların özel muayenesi olan hekime muayene olmasının önünü kesmek için her şeyi yapmıştır. Bir taraftan kamuyu çökertmek için kamu-özel ortaklığı ve özel hastanelere tüm kapıları açarken, diğer taraftan yüzyıllardan beri devam eden hekimlerin serbest meslek hakkını gasp ederek, hekimlerin mesleki bağımsızlık haklarını ellerinden alarak onları özel hastane patronlarına ucuz emek gücü veya kamuya dönmelerini zorlamaktadır."

"Serbest hekimlik mesleği uygulama hakkını ortadan kaldıran Medipol Yasasını kabul edilemez buluyoruz" diyen Ökten konuşmasını, "Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akılcı gerekçesi yoktur. Herhangi bir kamu yararı da içermemektedir. Hekimlerin serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Hekim emeği, özel sağlık sermayesine peşkeş çekilemez. Hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleği uygulanamaz hale getiren bu düzenlemeye Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar meslek örgütü olarak her türlü demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle bitirdi.