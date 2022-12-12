Hediyelik eşya satın alırken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

İstanbul’dan Eskişehir’e yakınlarını ziyarete gelen Ömer Faruk K., tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya satın alırken, arkasından yaklaşan Tuncay O. isimli saldırgan tarafından bıçaklandı.
Ömer Faruk K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Görüntülerde, Ömer Faruk K.’nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.’nun arkasından gelip bıçakladığı daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede Tuncay O.’yu yakalayıp gözaltına aldı.
İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.