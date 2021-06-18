HDP’ye yönelik saldırı ve Poyraz’ın katledilmesi Kadıköy'de protesto edildi

İstanbul Kadıköy’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar “Faşizme karşı omuz omuza” yazılı pankart açarak HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıyı ve Deniz Poyraz’ın katledilmesini protesto etti.

'Seçimle değil devrimle'

Polisin HDP’lilerin alana girişine engel olması üzerine kitle Süreyya Operası önünde bir süre oturma eylemi yaptı. Eylemde “Deniz Poyraz ölümsüzdür”, “Şehit namırın”, Çetelerden hesabı halk soracak”, “Bu pisliği ancak devrim temizler”, “Seçimle değil devrimle gidecek” sloganları atıldı.

HDP’lilerin “HDP halktır, halk burada” sloganlarıyla alana girmesinin ardından, Deniz Poyraz için saygı duruşunda bulunuldu.

Eyleme katılan kurumlar adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Çağan Çalık, “Deniz Poyraz’ı aramızdan alan bu alçak saldırının faillerine cesaret veren şey, iktidar sahiplerinin tüm topluma egemen kılmaya çalıştığı düşmanlık iklimidir" dedi. HDP ile dayanışma içinde olacaklarını belirten Çalık "Tüm provokasyonlara ve saldırılara rağmen bu toplumdaki barış ve kardeşlik kültürünün çok derin köklere sahip olduğunu biliyoruz. Tüm toplumu, demokrasi güçlerini HDP’yi hedef alan bu ırkçı-faşist saldırganlığa karşı birlik olmaya bir arada eşit ve özgür yaşamı savunmaya çağırıyoruz” dedi.