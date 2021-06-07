HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.

Yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce HDP’nin kapatılması talebiyle hazırladığı iddianameyi usül eksiklikleri nedeniyle iade etmişti.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin imzalı yeni iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Şahin imzalı açıklamada, iddianame ilişkin “…iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir” denildi.

HDP’nin kapatılması talebi açıklamada “Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır” diye savunuldu.