HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisinin kapatılmasına dair davada dosyada yasaklığı istenen bazı kişilere ilişkin verilen yeni bilgilerin ilgililere ve partiye bildirilmesine, bu hususa yönelik bir beyanları olacaksa 30 gün içinde bildirmelerinin istenmesine karar verildi.' denildi.