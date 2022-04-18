HDP'nin Taksim'deki 1 Mayıs açıklamasında gözaltına alınanlar serbest

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’nün Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs deklarasyonunun açıklamasına polis saldırısında gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar “toplantı ve gösteri kanununa muhalefet etmek”ten ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler ise şu şekilde: HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, HDP il eş başkanı Ferhat Encü, Tarık Oruç, Atilla Özdoğan, Nuri Cemal Çilingir, Mehmet Karadağ, Sinan Gökçe, Besra İşsever, Nezir Erdemci, Mehmet Sait Bor, Yavuz Okçuoğlu, Hüseyin Şengül, Mahmut Halis, Adnan Alin, Hakan Dilmeç, Sakine Güneş, Ramazan Yurttapan, Hasan Ergül, Erkan Tepeli, Hüseyin Mesut Çelebioğlu, Roni Gören, Aynur Tokmaktepe, Gurbet Aydoğan, Sedat Şenoğlu, Fatma İnce.